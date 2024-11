À Landrais, l’association L’Épiculien organise son marché de Noël samedi 23 et dimanche 24 novembre, à la salle des fêtes, de 10h à 18h. Sur place de nombreux exposants, photos avec le Père Noël et présence de ses lutins, structure gonflable, restauration, buvette et vin chaud. Tombola à 1€ le ticket pour gagner 4 entrées pour 2 jours au Puy du fou. Renseignements sur marchedenoellandrais.e-monsite.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.