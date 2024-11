C’est aujourd’hui qu’a lieu la 34e Journée mondiale du diabète. À cette occasion, Acredia, l’Association Charentaise de Recherche en Éducation Diabétique, se mobilise et organise une journée d’information et de sensibilisation à La Rochelle. Des conférences et des stands sont proposés au public, de 9h à 17h, à l’espace Encan.

L’association Acrédia Atlantique Diabète et ses partenaires organisent tous les ans la Journée Mondiale du Diabète à La Rochelle. Cette journée, animée cette année sur le thème du bien-être, permet de sensibiliser le grand public et les professionnels de santé à la prise en charge, la prévention et l’éducation au diabète. Deux conférences, ainsi que plusieurs ateliers et différents stands de partenaires et associations, y sont présentés. Des stands de dépistage et d’information sur les facteurs de risque, de prévention du tabagisme, de recherche clinique ou encore d’associations de patients amenés à témoigner sur la maladie. Des ateliers pratiques sur la diététique, l’activité physique et la sophrologie sont également proposés. Ainsi que deux conférences : la première, de 10h à 11h, sur les actualités en diabétologie par le Dr Didier Gouet du centre hospitalier de La Rochelle, et la seconde, de 14h à 15h, sur les ressources pour mieux vivre avec sa maladie chronique par le Dr Charlotte Djakouré, et la psychologue Claire Nicolas.

L’entrée est libre et gratuite pour tous.