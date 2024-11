Prudence sur le littoral charentais et en mer. Les grandes marées sont de retour à partir d’aujourd’hui. La préfecture de la Charente-Maritime lance un appel à la prudence jusqu’à lundi prochain. Des coefficients élevés sont attendus, avec un pic à 102 samedi. Le préfet Brice Blondel tient à rappeler aux usagers de la mer, et notamment aux pêcheurs à pied, les principales règles de sécurité et de respect de l’environnement, notamment de s’informer sur les horaires des marées, de porter des vêtements adaptés et de garder sur soi un téléphone portable. Pour rappel, en cas d’urgence en mer, il faut composer le 196.