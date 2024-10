Le lancement vendredi dernier d’une campagne de distribution de 20 000 composteurs en pays royannais. Ils seront remis progressivement aux familles, à raison d’un par foyer, au cours des quatre prochaines années. Il faut en faire préalablement la demande par téléphone ou par mail.

Depuis le 1er janvier 2024, particuliers et professionnels ont l’obligation de trier leurs biodéchets pour se conformer au droit européen et à la loi Anti-gaspillage de 2020. Afin d’accompagner les habitants dans cette évolution des pratiques, les élus de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique ont privilégié le développement du compostage sur place, en équipant tous les foyers disposant d’un jardin de composteurs individuels. 20 000 composteurs seront ainsi remis gratuitement aux familles au cours des quatre prochaines années, à raison d’un par foyer. Les ménages seront dotés d’un composteur et d’un bioseau pour faciliter l’apport en biodéchets. Ils recevront également une formation à la pratique du compostage et au montage du composteur.

Des permanences hebdomadaires seront organisées pour permettre à tous les habitants de s’équiper. Au vu du nombre de demandes, les premiers inscrits seront les premiers servis. Des créneaux horaires et jours seront fixés au préalable. Pour obtenir gratuitement un composteur, il faut s’inscrire au 05 46 39 64 64 ou envoyer un mail à service-dechets@agglo-royan.fr.

Si aucune verbalisation n’est à ce jour prévue pour ceux qui ne trieraient pas leurs biodéchets, il est néanmoins de la responsabilité de chacun de s’impliquer dans cette nouvelle démarche.

En parallèle, des sites de compostage collectif pourront être proposés aux habitants ne disposant pas de jardin ou vivant dans des logements collectifs.