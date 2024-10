Les derniers chiffres du chômage en Charente-Maritime. Ils sont en hausse, avec une augmentation de 0,7% du nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité, au cours du 3e trimestre de cette année 2024. En un an, la progression est de 1,9%. Au niveau régional, le chômage est en baisse de 0,2% sur le dernier trimestre, et en hausse de 2,3% sur un an.