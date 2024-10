Bientôt le grand rush pour les huîtres Marennes-Oléron. À tout juste deux mois des fêtes de Noël, l’activité bat déjà son plein dans le premier bassin ostréicole d’Europe. Malgré une baisse des ventes, due en partie à la mauvaise publicité générée l’an dernier par une vague de contamination au norovirus, les producteurs charentais misent beaucoup sur cette période, qui représente une grande partie de leur chiffre d’affaires annuel. Pas moins de 20 000 tonnes d’huîtres et 5 millions de bourriches sont vendues pendant les fêtes. Après une pause estivale, le Groupement qualité huîtres Marennes-Oléron annonce la remise en claires des huîtres depuis le 1er septembre. Réputées pour leur saveur unique et leur goût exceptionnel, les huîtres Marennes-Oléron sont de nouveau commercialisées depuis début septembre. Cette période d’arrêt pendant la saison estivale a été essentielle pour le maintien de la qualité des produits, qui font la renommée de cette appellation. La remise en claires début septembre est donc un préalable à l’intense période des fêtes. Il faut rappeler que les Huîtres Marennes Oléron IGP, emblèmes de la gastronomie française, bénéficient de cette méthode de production unique et spécifique qu’est l’affinage en claires, après une période de deux à trois ans en pleine mer. Ce processus permet aux huîtres de diminuer leur salinité, d’affiner leur goût, de se purifier naturellement et de fortifier leur coquille. Quel que soit le produit (Fine de claire, verte Label rouge, Spéciale ou Pousse en claire), le cycle de culture est au minimum de 40 mois, dont 36 de culture sur les parcs en mer, et enfin l’affinage en claires.