J-2 mois tout pile avant Noël. Les chantiers de bricolage collectif pour préparer les décorations de la Ville de Marennes-Hiers-Brouage ont repris hier après-midi. Ils se déroulent à l’atelier des Bricolos du marais, à côté de la gendarmerie, au 9 rue Victor-Hugo. Objectif cette année : étoffer la collection. Écoutez Françoise Lucas, adjointe au maire en charge de la démocratie locale :

Les volontaires sont les bienvenus pour proposer leurs idées et participer à la création des décorations. Martial Krack, président des Bricolos des marais, lance un appel :

Prochain atelier ce lundi, de 14h à 17h. D’autres suivront les 9 et 23 novembre, et tous les mercredis après-midi de 14h à 17h, et les vendredis matin de 9h à 12h.