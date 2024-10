Les amateurs de jeux vidéos ont rendez-vous ce week-end à La Rochelle. C’est la 10e édition de l’Atlantic Lan. Un évènement proposé par le Département de la Charente-Maritime. Plus d’une centaine de joueurs sont attendus pour s’affronter lors de tournois de Mario Kart. Le grand public pourra également tester des jeux de réalité virtuelle, ou jouer à Just Dance, Minecraft et faire des parties de rétrogaming. Rendez-vous demain et dimanche à la Maison du Département.