À Saint-Georges-du-Bois, près de Surgères, la commune accueille aujourd’hui la Journée des extras. Une journée consacrée à l’inclusion, qui rassemble une quarantaine de structures et associations locales pour sensibiliser les enfants au handicap. C’est ouvert à tous. Rendez-vous dès 16h, avec l’ouverture du « village des possibles ». Divers ateliers et animations sont organisés. En soirée, un spectacle de clowns intitulé « Je suis différent » sera proposé à la salle des fêtes. C’est à 20h30. L’entrée est libre et gratuite.