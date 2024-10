À Chambon, le Foyer culturel organise son marché d’automne dimanche 3 novembre, de 10h à 18h. Sur place, vente de produits locaux, fermiers et artisanaux et une exposition de mobylettes. Buvette, soupes, crêpes, gaufres et tombola vous seront proposés ainsi que des baptêmes en 2CV à 11h. L’entrée est gratuite. Renseignements au 06 08 56 72 34 ou au 06 27 70 41 14. Tirage de la tombola en fin d’après-midi.