Venez vivre une journée construite par un collectif d’acteurs travaillant autour de la Jeunesse et de la Parentalité, le mercredi 30 octobre à Gémozac, au gymnase René-Nicot, de 10h à 17h. Cet événement vous proposera de découvrir les différents services et possibilités qui s’offrent aux jeunes de 11 à 25 ans et à leurs parents. Au programme : théâtre forum, jeux coopératifs, circuits ludiques et divers stands d’information. Entrée libre. Navette aller-retour possible sur la CDC sur demande. Présence du chanteur et youtubeur Nadjo. Informations au 06 64 70 31 33.