Démarrage prometteur pour le jeu Quiz room à La Rochelle. Depuis son ouverture le 3 octobre dernier, plus de 200 clients sont déjà venus tester ce divertissement, qui propose une immersion totale comme sur un plateau de jeu télé, avec pupitres, buzzers, écrans, jeux de lumière et fumée. Jimmy Pouplard, directeur, est particulièrement satisfait de ce lancement :

Chantal a découvert ce nouveau lieu de divertissement vendredi soir avec un groupe d’amis pour son enterrement de vie de jeune fille, et elle n’est pas déçue, à l’image de Camille, 13 ans, venue jouer en famille :

Quiz room La Rochelle se joue à partir de quatre personnes dès 8 ans, et jusqu’à 18 joueurs dans une salle, et 36 dans les deux salles en simultané. Rendez-vous au 12, place Jean-Zay. C’est ouvert du mardi au vendredi, de 14h30 à 22h, le samedi en continu de 10h à 22h, et bientôt le dimanche.