La lutte contre les chenilles processionnaires du pin se poursuit en Oléron. Pour des raisons sanitaires, face au risque pour l’homme et les animaux, la Communauté de communes de l’île propose cette semaine une vente exceptionnelle d’éco-pièges à moindre coût, grâce à une subvention de la collectivité.

La chenille processionnaire du pin est recouverte de poils urticants qui peuvent engendrer chez l’homme des démangeaisons et autres symptômes respiratoires plus ou moins graves suivant les individus, en particulier s’ils sont allergiques ou asthmatiques. Chez les animaux de compagnie, ils peuvent entraîner des nécroses de la langue pouvant provoquer la mort si l’animal n’est pas emmené en urgence chez le vétérinaire.

La Communauté de Communes de l’île d’Oléron, en charge de la lutte contre cette espèce, finance environ 80% du coût des équipements permettant de réduire les nuisances engendrées par les chenilles autour des habitations. Il existe différentes méthodes de régulation souvent complémentaires, les principales étant l’éco-piège, une collerette à installer autour du tronc de l’arbre de novembre à mai qui capture les chenilles lors de leur descente ; le piège à phéromone ; et les prédateurs naturels comme la mésange charbonnière et les chauves-souris.

Grâce à la contribution financière de la CdC, les particuliers souhaitant s’équiper peuvent le faire pour la somme de 8 € par éco-piège, 1,50€ pour une recharge d’éco-piège, 5 € pour un piège à phéromone et 2,50€ pour une capsule de phéromone. Cette offre n’est valable que sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

La vente a lieu sur le site du service des espaces naturels de la Communauté de Communes à La Brée-les-Bains, à partir d’aujourd’hui jusqu’à jeudi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h.