La gendarmerie de la Charente-Maritime lance un appel à témoins après un accident de la route avec délit de fuite survenu le 14 septembre dernier à La Chapelle-des-Pots, près de Saintes. Une collision entre un motocycliste et un véhicule non identifié s’est produite vers 17h30 sur la RD 131, à hauteur du lieu-dit le Bourru. La gendarmerie recherche toute personne ayant circulé sur cet axe à cette heure et susceptible d’avoir des informations, notamment sur le second véhicule qui pourrait être une fourgonnette. Il faut contacter la brigade de Saintes au 05 46 93 0119.