La Communauté de communes de l’île d’Oléron se mobilise face à la cybercriminalité. Face à l’explosion des cas de menaces en ligne, la collectivité a mis en place un programme d’actions du 7 au 28 octobre, à l’occasion du Cybermoi/s, le mois européen de la cybersécurité.

L’Espace France Services de la Communauté de communes de l’île d’Oléron met en œuvre de nombreuses actions tout au long de ce mois d’octobre pour apprendre à se prémunir des risques cyber. Qui n’a jamais reçu un message ou un appel de la part d’individus se faisant passer pour une banque, une administration ou une entreprise de transport voulant livrer un colis ? En 2023, près de 9 Français sur 10 ont été victimes d’une menace, et 70% ont déjà été exposés à l’hameçonnage. Pourtant, avec de bonnes pratiques, nombre de ces attaques pourraient être évitées. Accompagné d’experts en cybersécurité, l’Espace France Services décline jusqu’au 28 octobre une série d’actions pour permettre au public d’identifier les attaques, les aider à se protéger et leur permettre d’adopter les cyber-réflexes. Ces actions de sensibilisation s’inscrivent également dans le cadre des Portes ouvertes Frances Services. Parmi les temps forts, l’organisation ce jeudi d’une table ronde sur le thème « Comment faire face aux arnaques sur internet ? » pour apprendre à sécuriser ses données, se protéger et prévenir les cyberattaques, en présence de la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces de la gendarmerie nationale de Charente-Maritime. Rendez-vous de 17h à 19h à la Médiathèque de Saint-Pierre-d’Oléron.

D’autres actions plus ludiques sont prévues. Le programme complet sur le site cdc-oleron.com