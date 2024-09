Florian Grill attendu aujourd’hui à Surgères. Le président de la Fédération française de rugby poursuit son tour de France des clubs, à l’approche des élections pour la présidence de la FFR. Le vote aura lieu le 19 octobre prochain. En pleine campagne, Florian Grill va à la rencontre des dirigeants locaux pour échanger sur les enjeux et leurs projets afin d’améliorer le rugby français, lors de la prochaine mandature. Il sera donc présent ce soir au stade Filippi de Surgères pour s’entretenir avec les membres du SCS rugby.

Florian Grill est donc en campagne ce vendredi à Surgères, terre de rugby. Tête de la liste Ovale ensemble, le président de la FFR et candidat à sa propre succession poursuit son tour de France des clubs à la rencontre des responsables associatifs. Florian Grill et sa colistière charentaise Sophie Marsaud vont pouvoir échanger avec les responsables du club surgérien qui évolue en Fédérale 2. L’occasion d’évoquer les difficultés rencontrées par les clubs régionaux et les solutions à mettre en œuvre pour les soutenir.

La liste de Florian Grill porte un programme en 6 axes pour transformer le rugby français, en augmentant le nombre de licenciés et en développant le rugby par la base ; en aidant financièrement les clubs grâce au projet « Fédération à Mission » ; en élevant au plus haut niveau mondial les 14 équipes de France et les arbitres ; en augmentant le poids de la FFR à l’international ; en négociant l’héritage France 2023 au bénéfice des clubs et de la FFR ; et enfin en redressant les comptes de la fédération sans impacter les clubs.

38 personnes composent la liste Ovale ensemble, à parité et d’une moyenne d’âge de 50 ans. Une liste expérimentée au service du rugby français, puisque les colistiers ont en moyenne 30 années de licence FFR active. Tous les territoires sont représentés avec notamment 6 colistiers en Nouvelle-Aquitaine.