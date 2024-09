L’État va débloquer 2 millions d’euros pour des travaux d’urgence afin de sauver la tour Saint-Nicolas de La Rochelle qui menace de s’effondrer. C’est ce qu’a annoncé hier Rachida Dati, au cours de son déplacement pour constater l’ampleur des dégâts, en présence du préfet Brice Blondel et du maire Jean-François Fountaine. En revanche, la ministre de la Culture, et désormais du Patrimoine, qui vient d’être reconduite dans ses fonctions par le Premier Ministre Michel Barnier, n’a pas précisé le montant des aides allouées pour la restauration complète du monument dont les travaux sont estimés à plus de 25 millions d’euros. Les réparations d’urgence devraient débuter en janvier prochain.