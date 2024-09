Une quarantaine d’ostréiculteurs se sont mobilisés hier à Marennes. Ils ont manifesté contre le ventre d’huîtres à des prix trop bas. Ils reprochent aux intermédiaires que sont les expéditeurs et les courtiers de casser le marché en écoulant leurs stocks, sans en avertir les producteurs. Des actions ont eu lieu dans trois exploitations et au rond-point qui dessert La Tremblade et l’île d’Oléron.