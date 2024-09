Les gendarmes de Surgères viennent d’interpeller un cannabiculteur dans la commune de Chambon. Leur flair a permis de mettre la main sur cet individu. Les militaires ont découvert à son domicile bien plus que les pieds de cannabis plantés dans son jardin. Ils ont également saisi 7 grammes de cocaïne, 25 cartouches de cigarettes de contrebande et 1 800 euros en liquide. Placé en garde à vue, le mis en cause a reconnu s’adonner à un trafic depuis un an. Il sera prochainement jugé.