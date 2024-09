La Rochelle solidaire du mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques. La Ville participe à l’opération Septembre en or. Depuis vendredi et jusqu’à samedi, l’Hôtel-de-Ville est éclairé en soutien à cette action pour aider la recherche, alors que cette pathologie reste la première cause de décès chez les enfants de plus d’un an.