La Tremblade célèbre sa championne olympique de voile. La Ville et sa maire Laurence Osta-Amigo organisent samedi prochain une grande fête en l’honneur de Charline Picon, au centre nautique de Ronce-les-Bains qui porte son nom. L’occasion de saluer l’enfant du pays, triple médaillée olympique, qui vient de remporter le bronze aux JO de Paris 2024. Retour sur un parcours d’exception.

C’est à l’issue d’une semaine de découverte de la voile à l’école primaire en CM2 que Charline Picon fait ses débuts dans le club nautique de La Tremblade/Ronce-les-Bains, qui porte désormais son nom depuis huit ans. Elle voulait faire de l’optimist. Mais le destin en a décidé autrement. Comme il n’y avait plus de places, les moniteurs lui ont proposé de s’essayer à la planche à voile, et ça lui a tout de suite beaucoup plu ! Rapidement, Charline Picon s’engage dans les compétitions régionales, puis nationales. Elle s’inscrit alors au Pôle espoir de La Rochelle et intègre l’équipe de France en planche à voile RSX. Et tout lui réussit ! 5 fois championne d’Europe et 1 fois championne du monde, ce sont les Jeux Olympiques qui font d’elle la championne la plus titrée de la Fédération Française de voile. Après une première participation à Londres en 2012 où elle termine à la 8e place, la consécration arrive à Rio en 2016 avec une première médaille d’or, puis à Tokyo en 2021 avec cette fois-ci la médaille d’argent. La planche à voile RSX ayant disparu des épreuves olympiques pour Paris 2024, c’est avec sa co-équipière Sarah Steyaert, et cette fois-ci sur un dériveur double le 49er, que l’aventure olympique continue avec une nouvelle médaille, de Bronze celle-ci.

La fête en l’honneur de Charline Picon débutera à 15h30 au Centre nautique, place Brochard à Ronce-les-Bains.