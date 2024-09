Le Festival de la fiction se poursuit à La Rochelle. Hier, les stars ont défilé sur le Vieux-Port, et notamment l’acteur Thierry Godard, président du jury de cette 26e édition, qui sera d’ailleurs l’invité d’Alain Jeanne ce soir, de 18h à 19h, sur Hélène FM et Vog Radio, en direct du festival, aux côtés d’autres stars de la fiction. Aujourd’hui, on attend la venue de Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain pour la projection en avant-première de la série évènement Cat’s eyes, inspirée du manga culte des années 80. C’est à 21h au Grand théâtre de La Coursive.