Le festival Cycle and sound revient pour une nouvelle édition en Aunis Sud. Il n’y en aura qu’une cette année, et c’est prévu ce dimanche 15 septembre. Cette balade cyclo-musicale et familiale, itinérante sur le territoire intercommunal, va se dérouler entre Saint-Saturnin-du-Bois et Saint-Pierre-d’Amilly, près de Surgères. Au programme : des concerts avec la banda Les Verres luisants, le groupe Alcaline, l’ensemble Héxa-Gère et Combo Jazz. Barbara Gauthier est conseillère déléguée au tourisme à la Communauté de communes Aunis Sud. Elle nous en dit plus :

Vous retrouvez le programme détaillé sur aunis-sud.fr