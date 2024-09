Oscar Jégou et Hugo Auradou ont atterri en France hier en fin de journée. Attendus par plusieurs journalistes à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, les deux rugbymen français, toujours inculpés pour le viol aggravé d’une femme de 39 ans en Argentine, ont quitté le site discrètement par une sortie dérobée. Le 3e ligne du Stade rochelais et le 2e ligne de la Section paloise ont pu éviter la presse et rentrer chez eux. Ils restent désormais à la disposition de la justice argentine qui les a autorisés à quitter le pays, deux mois après les faits. Une demande de non-lieu déposée par l’avocat de la défense doit désormais être examinée. La défense qui se réserve le droit d’engager des poursuites contre la plaignante, une fois le non-lieu examiné.