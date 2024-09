Les Jeunes Insoumis appellent à un large rassemblement ce samedi à La Rochelle. Plus de 50 jours après la démission du gouvernement, aucun remplaçant au poste de Premier ministre n’a pour le moment été nommé. Et alors que le Nouveau front populaire, arrivé en tête au second tour des Législatives le 7 juillet dernier, avait désigné Lucie Castets pour occuper cette fonction, celle-ci s’est vue opposer une fin de non-recevoir par le Président Emmanuel Macron. Le mouvement des Jeunes Insoumis de La Rochelle dénonce un coup de force du chef de l’État, comme le souligne son co-animateur Valentin Boulay :

Plusieurs syndicats, associations et partis politiques de gauche ont déjà fait savoir qu'ils participeront à cette manifestation samedi à 10h30, au départ de la gare de La Rochelle. C'est le cas du Parti communiste français qui l'a fait savoir hier après-midi, mais aussi EELV dont le député de la Charente-Maritime Benoît Biteau sera présent pour une prise de parole.