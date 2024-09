Les derniers ajustements de la carte scolaire dans le premier degré en Charente-Maritime. Ils ont été précisés hier en Comité social d’administration spécial départemental à La Rochelle. En réponse à l’évolution des effectifs observée depuis le mois de mars, et malgré une baisse de 609 élèves en cette rentrée, il a été décidé de procéder à l’annulation de six fermetures de classes aux écoles maternelles d’Esnandes et Tonnay-Boutonne, aux écoles primaires de Burie et Saint-Augustin, et aux écoles élémentaires de Médis et Pons. Trois ouvertures de classes ont été actées à l’école maternelle Anatole-France de Rochefort, à l’école maternelle de Fontcouverte et à l’école maternelle Jacques-Prévert de Dompierre-sur-Mer.