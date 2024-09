Évènement dès aujourd’hui à Royan avec l’ouverture du village de la Solitaire du Figaro Paprec. La célèbre course au large fait escale dans la station balnéaire. Après une première étape partie de Rouen le 25 août dernier pour rallier la ville espagnole de Gijón, la 2e étape s’arrête cette semaine dans la cité royannaise, avec une arrivée des skippers dès cet après-midi finalement après une étape écourtée au départ en raison des conditions météos. Elle sera suivie du départ de la 3e et dernière étape dimanche, cap sur la station balnéaire de La Turballe, en Loire-Atlantique. À cette occasion, une grande fête du nautisme est prévue.

Après une première édition réussie, et plébiscitée par 43 000 visiteurs en 2022, Royan Atlantique se présente à nouveau comme terre d’accueil de la Solitaire du Figaro Paprec, l’une des plus prestigieuses épreuves de course au large de la voile française, avec le Vendée globe et la Route du rhum. Une course sans assistance, ouverte aussi bien aux meilleurs professionnels qu’aux amateurs.

Le parcours de cette 55e édition se dispute en trois étapes de 600 milles chacune environ, jusqu’au 15 septembre prochain. La réception de la deuxième escale a lieu au port de Royan, où une grande fête du nautisme va prendre place, du 4 au 8 septembre, le long de l’esplanade Kerimel de Kerveno.

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique et ses partenaires, comme la ville de Royan, ont préparé un accueil à la hauteur de l’événement, afin de partager un moment sportif et convivial. Sur le village d’arrivée des compétiteurs, les visiteurs pourront suivre les temps forts de la course, apercevoir les bateaux et les skippers, et profiter des animations de cette étape royannaise, autour du sport, de la culture, du patrimoine maritime, et de l’environnement.

Au programme : inauguration du village ce mercredi midi ; arrivée des premiers bateaux dès cet après-midi aux alentours de 16h ; remise des prix vendredi à 17h ; et présentation des concurrents dimanche de 10h à 11h15, avant le départ de la dernière étape à 14h.