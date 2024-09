À La Croix-Comtesse, l’Amitié villageoise, section « récréation », organise un vide-dressing dimanche 15 septembre, dans la salle communale, de 9h à 18h. Vêtements, chaussures, écharpes, foulards, chapeaux, sacs, divers accessoires et bien d’autres. Homme et femme uniquement. 5€ la table de 1m20 et 5€ le portant. Petite restauration sur place. Renseignements et réservations au 07 84 38 45 98.