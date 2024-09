La rentrée ce lundi pour 12 millions d’élèves en France. Dans l’Académie de Poitiers, ils sont plus de 295 000 à retrouver le chemin de l’école, dont près de 96 000 en Charente-Maritime. Des effectifs en baisse dans le département, avec près d’un millier d’élèves en moins.

95 780 écoliers, collégiens et lycéens sont inscrits cette année dans l’enseignement public et privé sous contrat. Dans le premier degré, ce sont 500 élèves en moins par rapport à la rentrée scolaire 2023, pour un total de 49 120 écoliers, dont 17 320 en maternelle et 31 800 en élémentaire. Cela représente une diminution de 1%.

Dans le second degré (collèges et lycées), la baisse est un peu moins importante. 420 élèves en moins par rapport à septembre 2023. 29 030 élèves sont scolarisés au collège. 13 350 en lycée général et technologique. 4 160 en lycée professionnel. Et 120 en Établissements régionaux d’enseignement adapté. Soit un effectif total de 46 660 pour une réduction de 0,9%.

Sur ces près de 96 000 élèves, 3 400 se trouvent en situation de handicap. L’une de priorités de l’Académie de Poitiers cette année est de favoriser l’école inclusive, en poursuivant le déploiement des professeurs référents formés. Ils sont une centaine actuellement. Cette rentrée 2024 sera marquée par la mise en place d’un accompagnement humain des élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne, et par l’ouverture de deux unités d’enseignement pour les élèves polyhandicapés, dont une à l’école élémentaire Henri-Seguin de Saint-Trojan-les-Bains, sur l’île d’Oléron, en lien avec le Centre Hélio-Marin, organisme de soutien et de services aux personnes handicapées.

À noter que deux établissements de Charente-Maritime vont expérimenter dès cette rentrée le dispositif « collèges sans téléphone » : Léopold-Dussaigne à Jonzac et Émile-Combes à Pons.