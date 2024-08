Opération de sécurité en mer hier au large de La Rochelle. Le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel et le préfet maritime de l’Atlantique le vice-amiral d’escadre Jean-François Quérat ont effectué une sortie en mer aux côtés des forces de l’ordre et des services de l’État. Objectif de cette « Journée de sécurité en mer » : réaliser des actions de prévention et de contrôle auprès des plaisanciers pour les sensibiliser aux risques de la navigation et des loisirs nautiques. Plusieurs opérations de ce type sont menées au cours de l’été.