La flamme de Paris 2024 rallumée hier soir, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques. Une cérémonie sur le thème de la différence et de l’inclusion, en présence de 4 400 para-athlètes et de 50 000 spectateurs rassemblés place de la Concorde. Les épreuves débutent ce matin et vont se poursuivre jusqu’au 8 septembre. Le Département de la Charente-Maritime soutient ses para-sportifs. Morgan Troussard d’Échillais en volley assis, qui joue ce soir son premier match à 20h avec l’équipe de France face au Kazakhstan. Et Maxime Guérin de Rochefort en para tir à l’arc qui débute à 17h les épreuves individuelles en arc à poulies Open homme. Ce sont ses 2es Jeux paralympiques après Rio en 2016.