Spectacle de danse tout public « Mémorial aux âmes fortes » à La Rochelle. La Compagnie Mboloh du danseur et chorégraphe rochelais Peter Nkoghé présente sa nouvelle création « Mémorial aux âmes fortes » lundi 3 septembre, à 15H et 19H30, à l’espace Bernard Giraudeau à Mireuil. Tarif adulte 8€, 5€ pour les étudiants, 3€ pour les enfants et Pass famille à 10€ (1 adulte et 2 enfants). Réservations au 07 71 82 99 36 et par mail à association5184km@gmail.com.