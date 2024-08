Le coup d’envoi ce soir au Château-d’Oléron du tout nouveau festival Festiv’Arts Ø Château. Un évènement proposé par la mairie et dédié aux arts de la rue. Il vient en remplacement du traditionnel festival Jazz en feux. Et ce pour des raisons économiques, comme l’explique Micheline Imbert, adjointe au maire en charge de la culture et du patrimoine :

L’objectif à travers ce nouveau festival est de cibler un public plus local et plus familial, avec l’organisation de concerts, de jeux, d’animations et de spectacles pyrotechniques. Zoom sur les temps forts avec Camille Le Ribault, responsable du service culturel à la mairie du Château-d’Oléron :

Ouverture dès 17h30. Feu d’artifice ce soir à 22h45. Sur place, food-truck et buvette associative. Billetterie en ligne ou sur place. C’est 10 euros l’entrée, 5 euros pour les 12-18 ans, et gratuit pour les moins de 12 ans.