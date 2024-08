Depuis le début de l’été, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique organise des ateliers itinérants pour promouvoir et encourager la pratique du vélo sur son territoire. Une reprise d’un service lancé en 2020 et laissé à l’abandon depuis quelques années. Entièrement gratuit, il est destiné à informer, guider et aider les usagers qu’ils soient d’ici ou de passage. Un service apprécié par les touristes comme les autochtones, comme le souligne Raphaël Claut, technicien mobilité à la CARA, qui sillonne les routes du territoire à bord de son camion-atelier pour aller à la rencontre des usagers :

L'opération devrait être reconduite chaque été, voire à l'année. Le camion-atelier sera présent mardi prochain sur la promenade Pierre Dugua de Mons à Royan, de 9h30 à 12h30, et sur le Grande plage de Saint-Georges-de-Didonne de 13h30 à 17h. Et enfin le 22 août place de l'Océan à Saint-Palais-sur-Mer, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Plus d'infos sur la page Facebook Mobilité Royan Atlantique 17.