La navigation de plaisance temporairement interdite dans le pertuis de Maumusson. C’est ce qu’a indiqué hier la préfecture maritime de l’Atlantique dans un communiqué. Les bateaux de plaisance ne sont plus autorisés à naviguer entre la pointe de Gatseau au Sud de l’île d’Oléron et la pointe espagnole à La Tremblade. Et ce en raison du manque de profondeur pour pouvoir naviguer en toute sécurité. Les bancs de sable y sont devenus trop importants, selon des résultats des levées bathymétriques faites en juin, et couplés au constat réalisé par drone.