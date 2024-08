La police de Royan lance un appel à témoins pour identifier le corps d’une personne retrouvé en mer la semaine dernière. C’était jeudi, près des falaises de Saint-Georges-de-Didonne. Il s’agit d’une femme âgée d’une soixantaine d’années, mesurant 1,60m, les cheveux poivre et sel, de corpulence mince, avec plusieurs grains de beauté sur le ventre et le dos. Elle portait un short cycliste noir et un pull rayé marron et noir. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de Royan au 05 16 84 39 39. L’autopsie doit avoir lieu demain.