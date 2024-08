Nouvelle alerte aux baïnes en Charente-Maritime. Avec un risque maximal pour les journées de demain et jeudi. La baignade est fortement déconseillée, principalement dans les secteurs de Grand-Village-Plage, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Trojan, La Tremblade et Les Mathes. Le préfet Brice Blondel appelle les baigneurs à la plus grande vigilance. Les plages concernées sont marquées par des courants marins qui peuvent se révéler dangereux. Il est conseillé de privilégier les zones de baignade surveillées.