Des stages d’éveil aux sports de glisse pour les tout-petits à Royan. C’est ce que propose Blandine Braguier, 46 ans, en reconversion, qui vient de reprendre le club de plage ABC de Pontaillac qu’elle a rebaptisé Aquakids Gliss. Cette maman de deux surfeuses de 12 et 14 ans a souhaité adapter la pratique aux jeunes enfants, car il n’existe pas ce type d’offre sur le territoire. Blandine Braguier :

Blandine Braguier qui nous donne des précisions sur les stages d’éveil aux sports de glisse :

Blandine Braguier propose également des ateliers santé, sport et nutrition pour apprendre à manger équilibré et local, mais aussi des séances de sensibilisation à l’écologie et au respect de la nature. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aquakidsgliss.fr