Rendez-vous à la Flotte-en-Ré pour le 1er festival rock dans l’ile de Ré « La Prée Rock festival » les 14, 15 et 16 août, de 19h à minuit. Venez découvrir dans ce vieux fort militaire trois soirées exceptionnelles, au son du rock traditionnel, français, international et festif avec Wisen Clay, Le bruit de l’autre, C’quartier libre, Amescence, Qamelto, Watt ?, S.N.K. et Home made. Navette gratuite au pont tous les soirs à partir de 18h30. Pass soirée 10€ et pass festival 3 jours 25€. Buvette et restauration sur place. Renseignements et réservations au 05 46 09 73 33 et sur fort-la-pree.com.