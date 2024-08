À Taillant, le Comité des fêtes organise sa 34ème brocante, dimanche 1er septembre. 2€50 le mètre linéaire. Restauration et buvette sur place. Renseignements et réservations au 06 08 10 20 18 ou au 05 46 90 24 10 et sur brocante-de-taillant.com. Parking gratuit.