À Surgères, le Comité des fêtes organise son marché du terroir (spécialités régionales, food-trucks, producteurs, viticulteurs, plantes et artisans) et son vide-greniers dimanche 1er septembre, de 9h à 18h, derrière le château. 3€ le mètre linéaire pour le vide-greniers, avec véhicule à l’arrière. Installation à partir de 7h. Animations avec le Quintet de saxophone et le groupe Tempométis ; maquillage enfants. Restauration et buvette sur place. Tables et bancs à disposition. Apportez-vos couverts. Renseignements pour le vide grenier au 06 33 27 32 79 et pour le marché au 06 80 28 72 41.