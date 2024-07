Le projet de rénovation de la piscine de Rochefort se poursuit. Alors que l’idée de créer un tout nouveau complexe aquatique a été abandonnée par souci d’économies, la Ville envisage de rénover de fond en combles l’établissement vieillissant de la rue Charles-Maher. Des travaux estimés à plus de 12 millions d’euros seront lancés en 2026 pour une réouverture de l’équipement début 2029. Un équipement répondant aux attentes des usagers de toute la Communauté d’agglomération Rochefort Océan. Pour ce faire, la municipalité sonde actuellement l’ensemble des habitants du territoire, afin de mieux structurer son projet.

Après 55 ans de bons et loyaux services, la piscine Jean-Langet de Rochefort va s’offrir une cure de jouvence. À l’horizon 2029, cet équipement, entièrement rénové, continuera d’accueillir les clubs sportifs et tous les baigneurs, mais l’un des objectifs prioritaires de cette requalification est de permettre l’apprentissage de la natation aux élèves des écoles de toutes les communes de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan. Aujourd’hui, la Ville de Rochefort sonde les habitants du territoire, afin de structurer ce projet en fonction de leurs attentes.

Alors que les diagnostics techniques et structurels des bâtiments et des bassins sont lancés, la Ville souhaite désormais connaître les besoins et usages des habitants pour définir cette nouvelle offre aquatique, en termes d’aménagement des bassins intérieurs et extérieurs, des aires de jeux, tobogans et espaces bien-être. À partir du mois d’octobre, les conclusions des différents diagnostics, enquêtes et investigations permettront de poser le cadre financier précis du projet, et de définir plus en détail l’offre aquatique de la future piscine.

Et pour répondre à cette enquête, rendez-vous sur le site de la Ville de Rochefort, rubrique « grands projets ».