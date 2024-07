Le maire de Royan Patrick Marengo a porté plainte après l’installation de plusieurs caravanes des gens du voyage dans plusieurs secteurs de la ville. C’est le cas notamment rue des Renards, rue des Grillons et à l’aérodrome. Il a saisi le commissariat royannais, et la gendarmerie de Saujon pour occupation illégale de terrains communaux. Pour lutter contre ces installations sauvages, il est en relation avec les services concernés de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique et les exploitants agricoles de son territoire.