La caravane des saisonniers de la CGT fait escale aujourd’hui à La Rochelle. Comme chaque été, l’idée est d’accompagner les jeunes qui, pour certains, viennent de décrocher leur premier emploi. Le syndicat entend leur apporter des outils et de l’information sur leurs droits, mais aussi de mettre un coup de projecteur sur la situation des travailleurs saisonniers. L’enjeu est important, d’autant plus en Charente-Maritime où le tourisme, qui concentre le plus d’emplois saisonniers, est la première économie du département. On écoute Yvonne Gaborit, secrétaire générale de l’Union départementale de la CGT 17 :

La caravane des saisonniers de la CGT est présente place des Petits bancs à La Rochelle, de 9h30 à 17h.