Les Francofolies se poursuivent jusqu’à dimanche à La Rochelle. Zoom sur les trois prochaines soirées du festival, avec la venue ce vendredi soir sur la scène Jean-Louis Foulquier de Bianca Costa, Zola, Josman, PLK et Vladimir Cauchemar. Demain, Bigflo & Oli enflammeront la scène rochelaise. Un spectacle aérien de 500 drones aura lieu juste après leur concert au large de la plage de la Concurrence. Et puis dimanche, en clôture, Zaho de Sagazan, Sofiane Pamart, Phoenix, et un feu d’artifice sera tiré à 22h35, juste avant le concert de Jean-Michel Jarre.