Nouvelle alerte maximale aux baïnes en Charente-Maritime. Le département est concerné, comme l’ensemble du littoral néo-aquitain. Météo France indique que les journées de ce vendredi et demain samedi sont concernées par un risque de 5 sur 5 et de forts courants marins qui peuvent être dangereux et causer des noyades. Les communes de Grand-Village-Plage, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Trojan, La Tremblade et Les Mathes sont particulièrement exposées. La baignade en mer est fortement déconseillée. Il faut privilégier les zones surveillées. En cas d’urgence, composez le 112.