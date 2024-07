J-2 avant le second tour des élections législatives anticipées. La campagne se termine ce soir à minuit. Dix candidats sont en lice en Charente-Maritime pour cinq postes de députés à l’Assemblée nationale. Un mois après la dissolution, on connaîtra dimanche soir les noms des nouveaux représentants au Parlement. Plus de 523 000 électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour. Pas de triangulaire dans le département. Il y aura cinq duels entre les candidats du « front républicain » et ceux du Rassemblement national, qui sont arrivés en tête au premier tour dans quatre des cinq circonscriptions du département.

Dans la 1re circonscription de La Rochelle-Ré, le député sortant divers gauche Olivier Falorni, soutenu par la majorité présidentielle, est arrivé largement en tête au premier tour avec 45,64%, devant l’écologiste Jean-Marc Soubeste du Nouveau front populaire qui a préféré se désister pour faire barrage au Rassemblement national. Le RN qui est représenté par Emma Chauveau, arrivée en 3e position avec 22,65% des voix.

Dans la 2e circonscription de Rochefort-Aunis, Karen Bertholom du RN est arrivée en tête au premier tour avec 34,41%. Elle affronte l’écologiste Benoît Biteau du NFP, qui a terminé 2e avec 26,94% des voix. La députée sortante du Modem Anne-Laure Babault, arrivée 3e, s’est finalement désistée à contre-cœur, sans toutefois donner de consigne de vote pour le second tour.

Même scenario dans la 3e circonscription de Saintes/Saint-Jean-d’Angély. Le député sortant Renaissance Jean-Philippe Ardouin, arrivé 3e au premier tour avec 27,88%, a finalement abandonné, mais lui s’est désisté en faveur du candidat socialiste Fabrice Barusseau du NFP arrivé 2e d’une courte tête avec 28,07%. Loin derrière son adversaire du second tour Stéphane Morin du RN qui a terminé premier avec 40,85%.

Dans la 4e circonscription de Royan-Est, c’est un duel qui va opposer le député sortant de la majorité présidentielle Raphaël Gérard, arrivé 2e au premier tour avec 27,95% des voix, au candidat du Rassemblement national Pascal Markowsky, qui a fini loin devant en tête avec 45,21% des suffrages exprimés.

Enfin, dans la 5e circonscription de Royan-Ouest, la socialiste Anne Brachet du Nouveau front populaire, arrivée 3e au premier tour avec 22,15%, s’est aussitôt désisté en faveur du député sortant d’Horizons-Ensemble Christophe Plassard pour faire barrage à l’extrême droite. Ce dernier a recueilli 32,75% des voix derrière le candidat RN Aymeric Mongelous 43,83%.