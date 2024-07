L’école est bientôt finie. Ce soir, c’est le début des grandes vacances pour des millions d’élèves en France. Une période très attendue par les enfants, et l’occasion de présenter les travaux réalisés en classe, comme hier matin à l’école primaire Champlain de Marennes-Hiers-Brouage. 34 élèves de la grande section au CM2 ont travaillé depuis le mois de mars sur un projet vidéo en stop motion (image par image), en lien avec la fondation Fusion jeunesse. Ce projet autour des arts numériques a fait l’objet d’une exposition, qui sera visible tout l’été jusqu’au 30 août, à l’Espace Champlain de la citadelle de Brouage. Yohan Coste, directeur de l’école, nous en parle :

De nombreuses compétences ont en effet été travaillées pour encourager la création et l’expression artistique des plus jeunes. Et les élèves ont véritablement adhéré au projet, à l’image de Léopold, 7 ans, et Mathys, 9 ans :

Ce projet s’inscrit dans un cadre plus large d’échanges de pratiques pédagogiques entre l’école Champlain de Marennes-Hiers-Brouage et l’école du Château-d’eau à Montréal, au Québec, qui sont jumelées. Le programme devrait se poursuivre à la rentrée.