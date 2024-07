Du mardi 16 au dimanche 21 juillet, les œuvres de Gilles Charrière sculpteur animalier, de Bernard Frigière peintre et sculpteur et d’Erik Charrier peintre et dessinateur seront exposées à la salle du Havre à Ars-en-Ré. Ouvert tous les jours de 10h à 20h. Renseignements au 07 80 03 88 63.