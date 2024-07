Nouvel appel à la mobilisation contre l’extrême droite en Charente-Maritime. Une intersyndicale CGT, CFDT, FSU, Unsa et Solidaires se moblise ce vendredi pour faire barrage au RN, à deux jours du second tour des Législatives. Deux rassemblements sont prévus : à 17h devant le palais de justice de Saintes et à 18h30 place Colbert à Rochefort.